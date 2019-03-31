Hakkari Son

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2 saat önce
MERKEZToplam Sandık : 122Toplam Seçmen : 40.237Açılan Sandık : 115Açılan Sandık Oranı : % 94,26Kullanılan Oy : 31.812Geçerli Oy : 30.280Katılım Oranı : % 83,86PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIHDPCİHAN KARAMAN% 59,2817.949AK PARTİCÜNEYT EPCİM% 33,7110.
MERKEZ
|Toplam Sandık
| :
|122
|Toplam Seçmen
| :
|40.237
|Açılan Sandık
| :
|115
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 94,26
|Kullanılan Oy
| :
|31.812
|Geçerli Oy
| :
|30.280
|Katılım Oranı
| :
|% 83,86
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|CİHAN KARAMAN
|% 59,28
|17.949
|AK PARTİ
|CÜNEYT EPCİM
|% 33,71
|10.208
|CHP
|METİN KOPARAN
|% 2,53
|767
|İYİ PARTİ
|YAŞAR YORULMAZ
|% 1,52
|460
|METİN TEKİN
|METİN TEKİN
|% 1,45
|440
|SAADET PARTİSİ
|RAHMİ ÇİFTÇİ
|% 0,43
|131
|DİĞER
|% 0,43
|130
|DSP
|NURSEL KIZILIRMAK
|% 0,35
|105
|BTP
|MEHMET EŞKİ
|% 0,19
|57
|TKP
|EMEL KARABULUT
|% 0,11
|33
* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
ÇUKURCA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 68,99
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ENSAR DÜNDAR
|% 55,71
|2.521
|HDP
|ABUBEKİR KANAR
|% 31,54
|1.427
|CHP
|ABUBEKİR AKSAÇ
|% 7,87
|356
|İYİ PARTİ
|TURAN DOĞAN
|% 4,07
|184
|SAADET PARTİSİ
|MÜCAHİDE AKILOTU
|% 0,75
|34
|DİĞER
|% 0,07
|3
DERECİK
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 89,73
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|EKREM ÇETİNKAYA
|% 57,69
|2.712
|KASIM DEMİR
|KASIM DEMİR
|% 40,5
|1.904
|İYİ PARTİ
|EFE ÜSTÜNDAĞ
|% 0,94
|44
|BTP
|FİKRET ELMACI
|% 0,4
|19
|CHP
|SUAT YÜKSEL
|% 0,32
|15
|SAADET PARTİSİ
|SÜMEYYE SÖĞÜT
|% 0,15
|7
ŞEMDİNLİ
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 100
|Katılım Oranı
| :
|% 75,52
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|TAHİR SAKLİ
|% 49,11
|3.498
|HDP
|SAMİ BEŞER
|% 45,92
|3.271
|CHP
|MİRPENÇ UYSAL
|% 4,35
|310
|SAADET PARTİSİ
|ABDULVAHİT ÇİFTÇİ
|% 0,44
|31
|BTP
|ABDULGANİ AKDAĞ
|% 0,18
|13
YÜKSEKOVA
|Açılan Sandık Oranı
| :
|% 92,37
|Katılım Oranı
| :
|% 78,88
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|HDP
|REMZİYE YAŞAR
|% 65,55
|18.712
|AK PARTİ
|TEOMAN ZEYDAN
|% 29,42
|8.399
|CHP
|PERUZ ÇAMLI
|% 1,86
|532
|DİĞER
|% 1,78
|508
|İYİ PARTİ
|SABIR DİRİ
|% 1,19
|340
|SAADET PARTİSİ
|YAVUZ DALGIÇ
|% 0,12
|33
|BTP
|ÖKKAŞ UYGUR
|% 0,08
|24
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:10 Kaynak: AA
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