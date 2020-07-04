HAKKARİ Spor lisesine girmek için ter döküyorlar - Son Dakika

HAKKARİ Spor lisesine girmek için ter döküyorlar

Spor lisesine girmek için ter döküyorlarHAKKARİ'de 120 öğrenci alacak olan spor lisesine, 400 öğrenci başvurdu.

Spor lisesine girmek için ter döküyorlar

Juventus, Buffon'un Serie A'da en çok maça çıkan oyuncu olduğu maçta Torino'yu 4-1 mağlup etti
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
Kadıköy'de 11'ler belli oldu! F.Bahçe'de takımdan ayrılacağı konuşulan isim kadroda

HAKKARİ'de 120 öğrenci alacak olan spor lisesine, 400 öğrenci başvurdu. Öğrenciler koronavirüs önlemleri kapsamında 40'arlı gruplarda 4 gün sürecek sınavda ter dökecek.

Hakkari'de 2009 yılında eğitim öğretime açılan spor lisesi bu yıl alacağı 120 öğrenci için sınav yapıyor. 4 gün sürecek sınavlarda koşu, uzun atlama, ritim ve parkur olmak üzere 4 dalda öğrenciler kıyasıya yarışıyor. Toplam 400 öğrenci koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyarak sınava giriyor. Sınavlar, kamera kayıt sistemiyle ilerlerken, öğrenci adayları salon sporlarının içerdiği uygulamalı sınavları spor salonuna kurulan istasyonlarda sürdürüyor.

Geçen yıllara göre öğrenci adayları aynı gün tüm sınavları tamamlarken; bu yıl koronavirüs nedeniyle günde 40 öğrenci sınava alınıyor. Öğrencilerin elde ettikleri başarılara göre 100 puan üzerinden yapılan değerlendirmede 120 öğrenci spor lisesine girmeye hak kazanacak. Hakkari Spor Lisesi Okul Müdürü Sefer Özatak, 'Okulumuza bu yıl ön kayıtta 400 öğrenci başvuru yaptı. Bu öğrencileri yetenek sınavına tabi tutarak okulumuza 120 öğrenci kazandıracağız. Yetenek testlerimiz 4 aşamadan oluşuyor. Birinci aşamada 60 metre sürat koşusu, sonrasında durarak uzun atlama, ritim ve en son ise koordinasyon parkuru ile aday sınavını bitirmiş oluyor. Öğrenciler 100 puan üzerinden değerlendirmeye giriyor. Sınavda aldığı puanın verilere göre yüzde 70'i ile eğitim gördüğü okulda aldığı notlara göre yüzde 30'unu da alıyoruz ve yüzde 100 aldığı puanla sınav değerlendirmesi yapılıyor. Sınav bittikten sonra puana göre 400 aday yukarıdan aşağıya doğru sıralanıyor. En iyi olan ve yüzde 100 puan alan 120 adayı okulumuza alıyoruz' dedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinden gelerek sınava giren Tahir Akçelik, 'Sınavı kazanmak için geldim. Elimden geleni yaptım. Çok heyecanlıyım bu nedenle zor oldu' diye konuştu.

Hakkari, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 13:55 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAKKARİ Spor lisesine girmek için ter döküyorlar - Son Dakika

Son Dakika

15:24 Hababam Sınıfı filmi gerçek oldu: Kimya laboratuvarındaki patlamada 2 öğretmen yaralandı 13:40 Uzmanlardan sahte altın uyarısı: Güvendiğiniz yerden alın 13:29 Tokat'taki bakır madeninde altın bulundu 12:43 Acun Ilıcalı dede oldu! Banu Ilıcalı ilk bebeği Begüm'ü kucağına aldı 12:37 Ezine'nin 40 yıllık sanayi sitesi hayali gerçek oluyor 11:53 En düşük maaş kaç lira olacak? İşte memur ve emeklinin temmuzda alacağı zamlı aylıklar 11:37 Selçuklu döneminden günümüze kadar gelen Konya'nın eşsiz lezzetlerinden fırın kebabı damak çatlatıyor 11:20 Ünlü sunucu Kelly Brook'tan cinsel ilişki itirafı: Yaş ilerledikçe daha iyi oluyor 10:53 Koronavirüs vakalarında artış görülen Bursa'da tepki çeken görüntüler 09:47 Tiryakilere kötü haber! Sigara ve alkole ÖTV zammı geldi 09:27 En çok bilinen koronavirüs belirtileri yaz aylarıyla birlikte değişti 09:17 Savcılık, Ecrin bebeğin ölümünde 'ihmali bulunan' üvey babaannenin 25 yıl hapsini istedi 09:09 Bağışıklık sistemini güçlendiren arı sütünün kilosu 7 bin TL'den alıcı buluyor 22:05 Sosyal medyada çirkin paylaşımlar yapan 14 yaşındaki çocuk, serbest bırakıldı 20:58 250 şubesi olan ünlü İngiliz restoran grubu iflas etti! 1900 kişi işsiz kalacak
Alman medyası açık açık yazdı: Türkiye'ye yönelik seyahat uyarılarının arkasında sağlık endişeleri yok
20:21
Trabzonspor'da iyileşen Ekuban, Nwakaeme ve Abdulkadir Parmak Galatasaray maçının kadrosuna alındı
19:24
Photoshop'u abartan Özlem Yıldız, sosyal medyanın diline düştü
18:50
İstanbul Boğazı'nda skandal görüntüler! Koronavirüse aldırmadan yat partisi düzenlediler
18:39
Oto kiralama işi yapan bir vatandaş, kiraladığı otomobilin içinde ceset buldu
18:12
Erdoğan'dan AB'nin seyahat kısıtlaması kararına sert tepki: Biz bir, onlar beş kaybeder
18:11
Mahkeme, "Polis kesemez" diyerek sokağa çıkma cezasını iptal etti
17:30
Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak
16:30
Bay Yanlış dizisinin çekildiği ultra lüks ev ünlü şarkıcının çıktı
15:53
Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu
15:28
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2020 20:44:59. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: HAKKARİ Spor lisesine girmek için ter döküyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]