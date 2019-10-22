Son Dakika Haberleri: Hakkari sümbül dağı'na mevsimin ilk karı yağdı
Son Dakika Güncel Hakkari sümbül dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

Hakkari sümbül dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

11 dakika önce

Sümbül Dağı'na mevsimin ilk karı yağdıHakkari'nin 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı'na dün gece mevsimin ilk karı yağdı.

Sümbül Dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

Hakkari'nin 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı'na dün gece mevsimin ilk karı yağdı.

Hakkari kent merkezinin tam karşısında bulunan 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı'na, dün gece kar yağdı. Kent merkezinde 2 gündür etkisini sürdüren yağmur, bu sabah yerini güneşli havaya bırakırken yüksek kesimler ise beyaza büründü. 3 bin 467 rakımlı Sümbül Dağı'na da mevsimin ilk karı yağdı. Vatandaşlar, bu yıl kış mevsiminin erken geleceğini söyledi.

Hakkari sümbül dağı'na mevsimin ilk karı yağdı

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 01:17 Kaynak: DHA
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