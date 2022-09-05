Hakkarili antrenör Çatal ve basketbolcu Yılmaz milli takıma davet edildi

Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Sandalye Basketbol takımı koçu Cengiz Çatal ve sporcu Ceylan Yılmaz'ın, Aksaray'da 6-10 Eylül'de düzenlenecek Kadınlar A Milli takım kampına davet edildiği bildirildi.

Kulüp ve Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Mesut Keskin, yaptığı açıklamada, daha önce U-19 yardımcı antrenörlük görevinden kadın A milli takım antrenörlüğüne yükselen Çatal ile geçen yıl İspanya'nın Madrid şehrinde Kadınlar Şampiyonasına katılan milli sporcu Yılmaz'ın federasyon tarafından kampa davet edildiğini belirtti.

Milli takıma 3 kadın sporcu göndermenin ve takım koçunun milli takımda görev almasının gururunu yaşadıklarını aktaran Keskin, desteklerinden dolayı Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım'a teşekkür etti.