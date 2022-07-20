Hakkari Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden "çekirge" açıklaması

Hakkari Tarım ve Orman Müdürlüğü, Yüksekova ilçesinde tarım arazilerinde çekirgeye karşı her yıl teknik personel tarafından yapılan tespitler doğrultusunda düzenli olarak mücadele yürütüldüğü bildirildi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçenin Dedeler, Yoncalık, Çevreli, Vezirli, Kuruköy ve Aksu köylerinde teknik personel tarafından yapılan incelemede söz konusu çekirgelerin dışarıdan gelen istilacı çekirgeler olmadığı, yerelde yaşayan ve her yıl bu dönemde ortaya çıkan bir tür olduğu belirtildi.

Çekirge zararı ile her yıl teknik personel tarafından düzenli olarak tespitlerin yapıldığı, garsiyad alanlarında nif ve larva döneminde yoğunluğun olduğu yerlerde çalışma yürütüldüğü aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yüksekova ilçemizde haziranın ilk haftası İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde çalışan teknik personelimiz tarafından garsiyad alanlarında nif ve larva dönemlerinde yapılan çekirge sürvey çalışmaları neticesinde çekirge zararlısına rastlanmıştır. Popülasyon yoğunluğu ekonomik zarar eşiğinde olduğundan bakanlığımız çekirge ile mücadele programı kapsamında ilaçlama çalışması öncesi ilgili köylerde, hayvan ve arı sahipleri ile köylülere bilgilendirmeler yapılarak gerekli tedbirleri almaları sağlanmıştır. Yapılan sürvey çalışmaları sonucunda bulaşık alanlarda kurumumuza ait 3 pülverizatör ile yapılan ilaçlı mücadele çalışmaları sayesinde çekirge zararı bertaraf edilmiştir. İlçe genelinde 90 litre ilaç kullanılarak 2 bin 250 dekar bulaşık alanda mücadele yapılmıştır. Mücadele sonrası garsiyad alanlarındaki çekirge popülasyonlarında ciddi azalmalar olmuş ve zarar veren çekirge popülasyonu zarar eşiğinin altına düşmüştür."