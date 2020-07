HAKKARİ Tekerlekli kayakçılar Türkiye Şampiyonası'na karayolunda hazırlanıyor - Son Dakika

Tekerlekli kayakçılar Türkiye Şampiyonası'na karayolunda hazırlanıyor

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, tekerlekli kayak sporcuları koronavirüs nedeniyle ara verdikleri antrenmanlarını normalleşme süreci ile birlikte Yüksekova - Esendere Karayolu'nda sosyal mesafe kuralına uyarak yapıyor. 70 sporcu, antrenörleri eşliğinde haftanın 3 günü karayolundaki 30 kilometrelik güzergahta antrenmana çıkıyor. Milli takım kayak antrenörü Kenan Ören, şu ana kadar 32 milli sporcu yetiştirdiklerini söyledi.

Yüksekova'da, tekerlekli kayak sporcuları, yer sıkıntısı nedeniyle antrenmanlarını Yüksekova - Esendere Karayolu'nda yapıyor. Şu ana kadar onlarca milli sporcu yetiştiren Yüksekova Tekerlekli Kayak Takımı'nın 70 sporcusu, büyük bir özveriyle Türkiye Tekerlekli Kayak Şampiyonası'na hazırlanıyor. Yüksekova - Esendere Karayolu'nda araç trafiği arasında antrenman yapan sporcular, daha önce aynı yolda antrenmana çıkan birçok sporcunun milli takımla Türkiye'yi turnuvalarda temsil ettiğini kaydetti.

'ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATTILAR'

Genç sporcuları müsabakalara hazırlayan milli takım kayak antrenörü Kenan Ören, kayak takımının daha iyi başarılar elde etmesi için yoğun çaba gösterdiklerini söyledi. Yüksekovalı sporcuların önemli başarılara imza attıklarını anlatan Ören, "Yüksekova'da bir tesisimiz yok. Özel bir antrenman alanımız yok. Kayaklı koşu sporu dünyanın en pahalı spor dalarından biri. Türkiye'de kar üstü ezme aracının olmadığı tek yer Yüksekova'dır. Zor koşullarla kışın pistimizde hazırlıklar yapıyoruz. Yaz aylarında ise tekerlekli kayak antrenmanlarımızda Yüksekova 'Esendere ve Şemdinli karayolunu kullanıyoruz" dedi.

DAHA İYİ ŞARTLARDA ANTRENMAN YAPMAK İÇİN PROJE HAZIRLANDI

Türkiye Kayak Federasyonu ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile tesis için proje çalışması gerçekleştirdiklerini dile getiren Ören, şöyle konuştu:

"İnşallah bir an önce tekerlekli kayak pistimizin yapılacağı, tekerlekli kayak antrenmanlarımızın daha güvenli ve daha sağlıklı yapabileceği bir ortama kavuşuruz. Yüksekova'da şu an aktif olarak ülkemizi uluslararası müsabakalarda temsil eden 30 sporcumuz var. Şu an 70 sporcuyla çalışmalarımız devam ediyor. Bu sporu Yüksekova'daki gençlerimize yaymaya çalışıyoruz."

ANTRENMAN YAPACAKLARI ALAN İSTİYORLAR

Karayolunda antrenman yapan sporculardan Eylül Sarı, uygun alan istediklerini söyledi. İyi bir derece almak için çaba sarf ettiklerini vurgulayan Sarı, "Hocalarımız sayesinde çok iyi yerlere geldim. Türkiye'de bulacağımız en iyi antrenörler burada. Ama çok fazla eksiklerimiz var. Antrenman yapabileceğimiz iyi bir alan yok" dedi.