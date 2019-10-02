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Hakkari telefonla konuşmak için tepeye çıkmak zorundalar

50 dakika önce

Telefonla konuşmak için tepeye çıkmak zorundalarHakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Bağdaş köyü Ericik mezrası sakinleri, GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle, telefon görüşmelerini tepelere ve kayalara çıkarak yapabiliyor.

Telefonla konuşmak için tepeye çıkmak zorundalar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Bağdaş köyü Ericik mezrası sakinleri, GSM operatörlerinin şebekelerinin çekmemesi nedeniyle, telefon görüşmelerini tepelere ve kayalara çıkarak yapabiliyor. Yaklaşık yarım saat süren zorlu bir tırmanıştan sonra tepeye çıkarak telefonla görüştükleri anlatan köylüler, yetkililerden çözüm bekliyor.

Yüksekova ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Bağdaş köyüne bağlı 15 haneli ve yaklaşık 150 nüfusun yaşadığı Ericik mezrasında yaşayanlar, telefonla görüşebilmek için evlerinden yaklaşık 500 metre uzaklıktaki tepeye ve üzerindeki kayalara çıkmak zorunda kalıyor. GSM operatörlerine başvuruda bulunan köylüler sorunlarının çözülmesini bekliyor.

Yılladır sadece yağışların olmadığı zamanlarda tepelere çıkarak telefonla görüşme yapabildiklerini anlatan mezra sakinlerinden Saniye Kaplan, büyük mağduriyet yaşadıklarını anlattı. Kaplan, mecbur kalmadıkça telefonla görüşmediklerini belirterek, Tepeye çıkmamız yarım saat sürüyor, Kış aylarında ise hiç çıkamıyoruz. Hastalarımız olunca veya ambulans çağırmak zorunda kaldığımızda büyük sorun yaşıyoruz, Bugün İstanbul'da yaşayan ablamla konuştum. Durumunu, hatırını sordum dedi.

Hakan Kaya ise yaşanan bu sorunun artık giderilmesi gerektiğini belirterek, Artık bu sıkıntının giderilmesini istiyoruz. Bugün bu tepede askere giden amcamın oğlu ile görüştüm. 15 gündür konuşamıyorduk. Zorlu da olsa biz tepeye çıkıyoruz. Ama yaşlı onlar tepeye çıkıp konuşamıyorlar. Ayrıca gerekli de olsa geceleri tepeye çıkamıyoruz, dünya ile bağlantımız kesiliyor. Telefonla yapmak zorunda kaldığımız görüşmelerimizi sadece gündüzleri yapabiliyoruz diye konuştu

Hakkari telefonla konuşmak için tepeye çıkmak zorundalar

Yüksekova, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 11:05 Kaynak: DHA
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Telefonla konuşmak için tepeye çıkmak zorundalar
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