Son Dakika › Güncel › Hakkari-temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti - Son Dakika
Hakkari-temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti
6 saat önce
Temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralanan uzman çavuş hayatını kaybettiHakkari'de, temizlediği silahının ateş alması sonucu göğsünden yaralanan uzman çavuş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:15 Kaynak: DHA
Temizlediği silahın ateş alması sonucu yaralanan uzman çavuş hayatını kaybetti
Hakkari'de, temizlediği silahının ateş alması sonucu göğsünden yaralanan uzman çavuş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Hakkari- Çukurca karayolunun 40'ıncı kilometresindeki Şine yol kontrol noktasında görevli uzman çavuş, temizlediği silahının kazara ateş alması sonucu göğsünden yaralandı. Silah arkadaşlarının yardımıyla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırılan uzman çavuş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Hakkari'de silah kazasında yaralanan asker şehit oldu Ukrayna'yı şoke eden cinayet: Keskin nişancı, 3 yaşındaki çocuğu öldürdü ABD Temsilciler Meclisi, Trump hakkındaki azil raporunu açıkladı İstanbul'un yanı başındaki Kırklareli ve Edirne'de kar yağışı başladı