Hakkari TSO'dan hayırsever iş adamını plaket - Son Dakika

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanlığınca, hayırsever iş insanı Aytekin Karahanlı'ya plaket verildi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, Karahanlı'nın kentte birçok ihtiyaç sahibine destekte bulunduğunu söyledi.

Oda olarak örnek davranışından dolayı kendisine plaket verdiklerini belirten Taş, "Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan, hastalarımızla ilgilenen, öğrencilerimize burs veren, ihtiyaç sahiplerine destek sunan iş adamımız Aytekin Karahanlı'ya teşekkür ederim. Biz bu duyarlılığı diğer iş adamlarımızdan da bekliyoruz." diye konuştu.

Karahanlı da Taş'a teşekkür ederek, kent için her zaman hizmet etmeye hazır olduğunu dile getirdi.