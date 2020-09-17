Hakkari TSO: "Sağlık çalışanlarımıza minnettarız" - Son Dakika

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Servet Taş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde, kent genelinde yürütülen başarılı çalışmalara öncülük eden Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık ile fedakarca görevlerini yapan sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Taş, yaptığı yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarının, tüm dünyayı etkisi altına alan salgının başlangıcından bugüne her türlü riski göze alarak evlerinden, çocuklarından ve kendi hayatlarından mahrum kalarak hastalarının yanında yer aldıklarını belirtti.

Sağlık çalışanlarının överili çalışmaları sonucu birçok kişinin sağlığına kavuştuğunu aktaran Taş, şunları kaydetti:

" Türkiye'nin içinden geçtiği bu kritik dönemde, büyük fedakarlıklar göstererek ön cephede yer alan tüm sağlık çalışanlarına minnettarız. Ülke olarak yürüttüğümüz bu büyük savaşta en ön safta bulunarak, göreviniz esnasında en sevdiklerinizden, ailelerinizden bile ayrı kaldığınızı ve her türlü tehlikeyi göze alıp görevinizi fedakarca yürüttüğünüze hepimiz şahidiz. Sağlık camiasında görev yapan tüm doktorlarımız başta olmak üzere hemşireler, idari ve diğer çalışanlar canla başla verdikleri sağlık hizmetleri takdirle karşılanmaktadır."

Taş, meslek kuruluşu temsilcileri olarak her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduklarını belirterek, "Ülkemizde koronavirüs salgınının yaygınlaşmasından bugüne kadar Hakkari il ve ilçelerimizde sağlık kurumlarımızdaki başarılı çalışmalara vesile olan başta Valimiz Sayın İdris Akbıyık olmak üzere, Hakkari İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, Hakkari Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Hüseyin Kara, Hakkari Devlet Hastanesi Müdürü Necdet Demir'e, tüm doktorlarımıza, hemşirelerimize idari bölüm ve diğer hizmet birimlerinde çalışan bütün sağlık personellerine şükranlarımızı sunarız." ifadelerini kullandı.