Hakkari Üniversitesi 100 milyon liralık yatırımla kentin çehresini değiştirecek - Son Dakika

Hakkari Üniversitesi 100 milyon liralık yatırımla kentin çehresini değiştirecek

04.12.2020 11:11
Hakkari Üniversitesi 100 milyon liralık yatırımla kentin çehresini değiştirecek, System.String[]

Hakkari Üniversitesinin kapasitesini artırmak ve bilimsel altyapısını güçlendirmek amacıyla 100 milyon lira yatırımla kurulan yeni yerleşke, kentte bilimsel çalışmaların artmasına ve sosyal hayatın gelişmesine katkı sunacak.

Hakkari Üniversitesinin kapasitesini artırmak ve bilimsel altyapısını güçlendirmek amacıyla 100 milyon lira yatırımla kurulan yeni yerleşke, kentte bilimsel çalışmaların artmasına ve sosyal hayatın gelişmesine katkı sunacak.

Kentte 2008'de kurulan ve bilimsel çalışmalarla ülke genelindeki sıralamasını yükselten Hakkari Üniversitesi, göreve yeni başlayan öğretim görevlileri, artan öğrenci sayısı ve yatırımlarla her geçen gün büyüyor.

3 fakülte ve bir meslek yüksekokulu ile başladığı eğitim öğretime, bugün 6 fakülte, 3'ü meslek 4 yüksekokul, lisans üstü eğitim enstitüsü, 7 tezli ve bir tezsiz yüksek lisans programı, 8 uygulama ve araştırma merkeziyle devam eden Hakkari Üniversitesinde 14 olan akademik personel sayısı 334'e, 47 olan idari personel sayısı da 186'ya yükseldi.

Hızla gelişen üniversitenin ihtiyaçlarına cevap vermek, fiziki alanları ile altyapısını geliştirmek ve potansiyelini artırmak için 100 milyon liralık yatırımla Keklikpınar Mahallesi'nde yaklaşık 50 bin metrekare kapalı alana sahip Zeynel Bey Yerleşkesi kuruldu.

Mühendislik, iktisadi idari bilimler, ilahiyat, güzel sanatlar ve sağlık bilimleri fakülteleri, sağlık bilimleri meslek yüksekokul, 5 laboratuvar, merkezi derslikler, 40 amfi, 4 konferans salonu, 2 bin kişilik kapalı spor kompleksi, 8 dinlenme ve çalışma alanı, yemekhane ve kafeterya gibi bölümlerden oluşan yerleşkenin birinci etap çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

Kütüphane, kültür merkezi ve sosyal yaşam alanlarının da bulunacağı yerleşke, ikinci etap çalışmalarının da tamamlanmasıyla hem bilime katkı sunacak hem kentin çehresini değiştirip ekonomisine katkı sağlayacak.

"Hakkari'yi bilimsel yayınlarla dünyaya tanıtmak istiyoruz"

Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yerleşkeyle bilimsel, sosyolojik ve akademik anlamda bölgeye ciddi katkı sunacak bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Yerleşkede yaklaşık 5 bin öğrenci kapasiteli merkezi derslik binası, 100'ün üzerinde lojman, 2 bin kişi kapasiteli spor kompleksinin olacağını belirten Pakiş, hassasiyetle ve büyük emeklerle yürütülen çalışmalarda son aşamaya geldiklerini aktardı.

Birkaç gün içinde hem merkezi derslik binasına hem de lojmanlara taşınmayı planladıklarını anlatan Pakiş, şöyle konuştu:

"İkinci etap çalışmalarında ciddi mesafe alındı. Kentimizin yeşil alanlara ihtiyacı var. Bu nedenle yerleşkeye 30 bin civarında fidan diktik. Hedefimiz burada yeşil kuşak oluşturmak. Mühendislik, iktisadi idari bölümler, ilahiyat ve sağlık bilimleri fakülteleri burada olacak. Eğitim öğretim binamız 4 katlı ve her bir katını bir fakültemize tahsis edeceğiz. Artık Hakkari bölgesini ciddi bilimsel yayınlar üzerinden hem Türkiyemize hem de bütün dünyaya tanıtmayı hedefliyoruz. Bu anlamda ciddi mesafe aldık. İyi bir tohum ektik. Bu tohumdan önümüzdeki yıllarda önemli verim alacağımızı düşünüyoruz. Burada yaklaşık 50 bin metrekarelik bir kapalı alan olacak."

İkinci etapta yaklaşık 10 bin metrekare kapalı alana sahip kütüphane ve kültür merkezinin olacağını vurgulayan Pakiş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklarımız, gençlerimiz gelip kitap okuyabilecek, ders çalışacak ve kendilerini geliştirecekler. Gençlerimiz yine spor kompleksinde beden eğitimi ve spor öğretmenliği programındaki hocalarımızın gözetiminde kendilerini keşfedecek, kabiliyetlerini ortaya koyacaklar. Öğretim üyesi başına düşen yayın alanında Türkiye ortalamasının üzerindeyiz. Genç ve dinamik bir akademisyen kadromuz var. Bu kadrodakiler yurt içi ve yurt dışındaki ciddi üniversitelerde doktoralarını yapmış ve burada hizmet vermeye başlamışlar. Burada önemli bir bilim ve araştırma merkezini kuruyoruz. Bölge ve bölge dışındaki öğrenci kardeşlerimizi Hakkari'ye bekliyoruz."

Hakkari Üniversitesi, Lisans Üstü Eğitim, araştırma, Hakkari, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari Üniversitesi 100 milyon liralık yatırımla kentin çehresini değiştirecek - Son Dakika


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