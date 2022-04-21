Hakkari Üniversitesi Korfbol Takımı ilk kez katıldığı turnuvada 3. oldu - Son Dakika
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Hakkari Üniversitesi Korfbol Takımı ilk kez katıldığı turnuvada 3. oldu

21.04.2022 14:13
Hakkari Üniversitesi Korfbol Takımı ilk kez katıldığı turnuvada 3. oldu

Hakkari Üniversitesi Korfbol Takımı, 13-17 Nisan'da Muğla'da düzenlenen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Unilig Korfbol 1. lig müsabakalarında 3. oldu.

Hakkari Üniversitesi Korfbol Takımı, 13-17 Nisan'da Muğla'da düzenlenen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Unilig Korfbol 1. lig müsabakalarında 3. oldu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Başkanı ve Spor Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Mürşit Aksoy'un antrenörlüğünü yaptığı takım, 6 üniversite takımını bulunduğu A Grubu'nda mücadele etti.

AAksoy, ilk kez katıldıkları turnuvada üçüncü olarak önemli bir başarı elde ettikleri belirtti.

Üniversite olarak 2022-2023 eğitim öğretim yılında Türkiye Sporları Federasyonu'nun 11 branşta düzenleyeceği organizasyonlara katılacaklarını aktaran Aksoy, şunları kaydetti:

"Gelecek dönemde bu tür organizasyonların Hakkarimizde ve üniversitemizde düzenlenmesi için girişimlerde bulunacağız. Böylelikle spor organizasyonları aracılığıyla Hakkarimizi ve üniversitemizi gerçek güzellikleriyle tüm dünyaya tanıtma fırsatı bulacağız. Bu vesileyle bu ve bunun gibi organizasyonlarda bizleri her zaman cesaretlendiren, sporun ve sporcunun yanında yer alan Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Pakiş'e teşekkür ediyorum."

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Hakkari Üniversitesi, Türkiye, Nisan, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari Üniversitesi Korfbol Takımı ilk kez katıldığı turnuvada 3. oldu - Son Dakika


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