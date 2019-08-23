Son Dakika Haberleri: Hakkari Üniversitesinde 2. etabın temeli atıldı
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Hakkari Üniversitesinde 2. etabın temeli atıldı

52 dakika önce

Hakkari Üniversitesinin 2. etabında inşa edilecek binaların temeli düzenlenen törenle atıldı.

Hakkari Üniversitesinde 2. etabın temeli atıldı, System.String[]

Hakkari Üniversitesinin 2. etabında inşa edilecek binaların temeli düzenlenen törenle atıldı.

Kıran Mahallesi Zeynel Bey yerleşkesinde düzenlenen törende konuşan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, çalışmaların sorunsuz bir şeklide devam ettiğini söyledi.

İnşaat çalışmalarının 2021'in başlarında tamamlanacağını belirten Akbıyık, bu etapta eğitim fakültesi, kütüphane ve kültür merkezi ile alt ve üst yapı çalışmalarını yapılacağını bildirdi.

Akbıyık, bu çalışmaların Hakkari'nin gelişmesine ve kalkınmasına, eğitime, kültüre büyük katkı sağlayacağını ifade etti.

Törene, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Müftüsü Faruk Gürbüz, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Taş, Baro Başkanı Zeydin Kaya, üniversitenin akademik personeli ve yüklenici firma yetkileri katıldı.

Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 04:00 Kaynak: AA
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