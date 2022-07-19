Hakkari Üniversitesinde 7 yeni bölüm açıldı - Son Dakika
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Hakkari Üniversitesinde 7 yeni bölüm açıldı

19.07.2022 17:27
Hakkari Üniversitesinde 7 yeni bölüm açıldı

Hakkari Üniversitesi bünyesinde yeni açılan 4 lisans, 2 yüksek lisans ve ön lisans bölümleri bu yıl ilk öğrencilerini alacak.

Hakkari Üniversitesi bünyesinde yeni açılan 4 lisans, 2 yüksek lisans ve ön lisans bölümleri bu yıl ilk öğrencilerini alacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, üniversite bünyesinde İslam Tarihi ve Sanatları ile Eğitim Yönetimi tezli yüksek lisans programı, Sağlık Bilimleri Fakültesi hemşirelik bölümü, Eğitim Fakültesi fen bilgisi öğretmenliği, özel eğitim öğretmenliği, müzik öğretmenliği ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tıbbi görüntüleme teknikerliği bölümleri açıldı.

Rektör Prof. Dr. Ömer Pakiş, üniversitelerin bulundukları şehirlerin kalkınmasında ve gelişmesinde önemli rol oynadıklarını belirtti.

Yeni açılan bölümlere ilk kez öğrenci alacaklarını aktaran Pakiş, "Hakkari Üniversitesi olarak mevcut bölümlerimize ilaveten yeni bölümler açarak yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Bu kapsamda yeni açılan bölümlerin üniversitemize, şehrimize ve öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Hakkari Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari Üniversitesinde 7 yeni bölüm açıldı - Son Dakika

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