Hakkari Valiliği; 4 güvenlik korucusu şehit oldu - Son Dakika
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Hakkari Valiliği; 4 güvenlik korucusu şehit oldu

25.07.2022 19:02
Hakkari Valiliği; 4 güvenlik korucusu şehit oldu

HAKKARİ Valiliği, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu 4 güvenlik korucusunun şehit olduğunu açıkladı.

HAKKARİ Valiliği, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu 4 güvenlik korucusunun şehit olduğunu açıkladı.

Valilik, Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün saldırısı sonucu güvenlik korucuları Avdi Demir, Kemal İmece, Veysi Sebik ve Bülent Vermez'in şehit olduğunu açıkladı. Açıklamada, "25 Temmuz 2022 Pazartesi günü saat 06: 35 sıralarında Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Yıldırım Harekatı kapsamında Keri Üs Bölgesi mevkiinde yol arama ve keşif/gözetleme faaliyeti icra etmek maksadıyla görevli personellerimize bölücü terör örgütü mensupları tarafından saldırı gerçekleşmiştir. Bahse konu saldırıda Şemdinli İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Avdi Demir, Kemal İmece, Veysi Sebik ve Bülent Vermez isimli Güvenlik Korucuları şehit oldu. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." denildi.


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Pençe-Yıldırım Harekatı'ndan acı haber: 1 asker, 4 korucu şehit düştü Pençe-Yıldırım Harekatı'ndan acı haber: 1 asker, 4 korucu şehit düştü İran: Terörizm Irak, Türkiye ve bizim için ortak tehlikedir İran: Terörizm Irak, Türkiye ve bizim için ortak tehlikedir
Kaynak: DHA

Irak, Güncel, Son Dakika

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