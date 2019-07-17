Hakkari Valiliği logolu posta pulu bastırıldı
5 saat önce
Hakkari'de valilik logolu 2 bin pul bastırıldı.
Hakkari Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:03 Kaynak: AA
'de valilik logolu 2 bin pul bastırıldı. PTT
Başmüdürü Fesih Çelik, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Kurumun çalışmaları hakkında Akbıyık'a bilgi veren Çelik, Valilik ve PTT Başmüdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında üzerinde valilik logosu bulunan pulların bastırıldığını söyledi.
Çelik, daha sonra üzerinde valilik logosu bulunan pulları Akbıyık'ta takdim etti.
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