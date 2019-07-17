Son Dakika Haberleri: Hakkari Valiliği logolu posta pulu bastırıldı
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Hakkari Valiliği logolu posta pulu bastırıldı

5 saat önce

Hakkari'de valilik logolu 2 bin pul bastırıldı.

Hakkari Valiliği logolu posta pulu bastırıldı, System.String[]
Hakkari'de valilik logolu 2 bin pul bastırıldı.
PTT Başmüdürü Fesih Çelik, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.
Kurumun çalışmaları hakkında Akbıyık'a bilgi veren Çelik, Valilik ve PTT Başmüdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında üzerinde valilik logosu bulunan pulların bastırıldığını söyledi.
Çelik, daha sonra üzerinde valilik logosu bulunan pulları Akbıyık'ta takdim etti.
Hakkari, PTT, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:03 Kaynak: AA
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