Hakkari Valiliği sosyal medyadan uyardı! Dolandırıcılara dikkat

Hakkari Valiliği tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada, Valilik ve Vali Akbıyık'ın adı kullanılarak yurttaşlardan telefon, internet ve diğer iletişim araçları veya şahıslar aracılığıyla 'bağış', 'yardım', 'engelliler yararına akülü araba için maddi katkı' ve 'şehit ailelerine destek' gibi çeşitli gerekçeler ileri sürülerek para talep edildiği yönünde emniyet birimlerine şikayetler geldiği belirtildi.

Vatandaşların, söz konusu yollarla yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara itibar etmemesi gerektiği ifade edilen bilgilendirmede, "Böyle bir durumla karşılaşanların da konuyu mutlaka 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ve Valiliğimizin 0438 211 60 10 numaralı telefonlarını olay anında arayarak ihbar etmelerini önemle rica ederiz. Unutulmamalıdır ki hiçbir kamu idarecisi, hakim, savcı, asker, polis veya diğer kamu personeli, yukarıda sayılanlar başta olmak üzere hiçbir şekil ve ad altında vatandaşlarımızdan maddi talepte bulunamaz." ifadeleri kullanıldı.