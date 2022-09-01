Hakkari Valiliği vatandaşları dolandırıcılara karşı uyardı

Hakkari Valiliği, vatandaşları Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın ismini kullanarak çeşitli yardım talebinde bulunan dolandırıcılara karşı uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, Vali Akbıyık'ın adı kullanılarak vatandaşlardan telefon, internet ve diğer iletişim araçları veya kişiler aracılığıyla "bağış", "yardım", "engelliler yararına akülü araba için maddi katkı" ve "şehit ailelerine destek" gibi çeşitli gerekçeler ileri sürülerek para talep edildiği yönünde duyumların alındığı belirtildi.

Vatandaşların, söz konusu yollarla yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara itibar etmemesi uyarısında bulunulan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"Böyle bir durumla karşılaşanların konuyu mutlaka ilgili birimlere ihbar etmelerini önemle rica ederiz. Unutulmamalıdır ki hiçbir kamu idarecisi, hakim, savcı, asker, polis veya diğer kamu personeli, yukarıda sayılanlar başta olmak üzere hiçbir şekil ve ad altında vatandaşlarımızdan maddi talepte bulunamaz."