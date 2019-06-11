Son Dakika Haberleri: Hakkari Valiliğinden açıklama
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Hakkari Valiliğinden açıklama

8 saat önce

Hakkari Valiliği, Çukurca ilçesinde sokak hayvanlarının öldürüldüğüne dair bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili araştırma yapıldığını duyurdu.

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Hakkari Valiliği, Çukurca ilçesinde sokak hayvanlarının öldürüldüğüne dair bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili araştırma yapıldığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, Çukurca ilçesindeki sokak hayvanlarının öldürüldüğüne dair çeşitli görsel ve yazılı basın yayın organlarında yer alan haberlerle ilgili valilikçe gerekli araştırma ve inceleme yapıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:12 Kaynak: AA
Çukurca, Güncel
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