Hakkari Valiliğinden açıklama
8 saat önce
Hakkari Valiliği, Çukurca ilçesinde sokak hayvanlarının öldürüldüğüne dair bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili araştırma yapıldığını duyurdu.
Hakkari Valiliği
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 05:12 Kaynak: AA
, Çukurca
ilçesinde sokak hayvanlarının öldürüldüğüne dair bazı basın yayın organlarında çıkan haberlerle ilgili araştırma yapıldığını duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, Çukurca ilçesindeki sokak hayvanlarının öldürüldüğüne dair çeşitli görsel ve yazılı basın yayın organlarında yer alan haberlerle ilgili valilikçe gerekli araştırma ve inceleme yapıldığı bildirildi.
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