Son Dakika Haberleri: Hakkari Valiliğinden Dolandırıcılık Uyarısı

Hakkari Valiliğinden Dolandırıcılık Uyarısı

1 saat önce

Hakkari Valiliği vatandaşları, Vali İdris Akbıyık'ın ismini kullanan dolandırıcılara karşı uyardı.

Hakkari Valiliğinden Dolandırıcılık Uyarısı, System.String[]
Hakkari Valiliği vatandaşları, Vali İdris Akbıyık'ın ismini kullanan dolandırıcılara karşı uyardı.


Valilikten yapılan açıklamada, son günlerde Valiliğe ve emniyet birimlerine gelen şikayetlerde Vali Akbıyık'ın adı kullanılarak, vatandaşlardan telefon, internet ve benzeri diğer iletişim araçları veya kişiler aracılığıyla, bağış, yardım, engelliler yararına akülü araba için maddi katkı, şehit ailelerine destek gibi çeşitli gerekçeler ileri sürülerek para talep edildiği yönünde duyumlar alındığı belirtildi.


Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Valiliğimizin, herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adını ve unvanını kullanarak, çeşitli yollarla yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara vatandaşlarımızın hiçbir şekilde itibar etmemesini, böyle bir durumla karşılaşanların da konuyu mutlaka 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ve Valiliğimizin (0438) 211 60 10 numaralı telefonlarını olay anında arayarak ihbar etmelerini önemle rica ederiz. Unutulmamalıdır ki hiçbir kamu idarecisi, hakim, savcı, asker, polis veya diğer kamu personeli yukarıda sayılanlar başta olmak üzere, hiçbir şekil ve ad altında vatandaşlarımızdan maddi talepte bulunamaz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:22 Kaynak: AA

Hakkari Valiliği, Güncel
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