Son Dakika Haberleri: Hakkari Valiliğinden 'Dolandırıcılık' Uyarısı

Hakkari Valiliğinden 'Dolandırıcılık' Uyarısı

43 dakika önce

Hakkari Valiliği, son günlerde valilik ve emniyet birimlerine gelen dolandırıcılık teşebbüsü şikayetleri üzerine yazılı bir açıklama yaptı.

Hakkari Valiliğinden 'Dolandırıcılık' Uyarısı, System.String[]
Hakkari Valiliği, son günlerde valilik ve emniyet birimlerine gelen dolandırıcılık teşebbüsü şikayetleri üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, "Son günlerde valiliğimize ve emniyet birimlerimize gelen şikayetlerden, Valimiz İdris Akbıyık'ın adı kullanılarak vatandaşlarımızdan telefon, internet gibi diğer iletişim araçları veya şahıslar aracılığıyla, 'bağış', 'yardım', 'engelliler yararına akülü araba için maddi katkı', 'şehit ailelerine destek' gibi çeşitli gerekçeler ileri sürülerek para talep edildiği duyumları alınmaktadır. Valiliğimizin, herhangi bir kamu kurumunun veya kamu yöneticisinin adını ve unvanını kullanarak, çeşitli yollarla yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara vatandaşlarımızın hiçbir şekilde itibar etmemesini, böyle bir durumla karşılaşanların da konuyu mutlaka 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ve valiliğimizin (0438) 211 60 10 numaralı telefonlarını olay anında arayarak ihbar etmelerini önemle rica ederiz. Unutulmamalıdır ki; hiçbir kamu idarecisi, hakim, savcı, asker, polis veya diğer kamu personeli; yukarıda sayılanlar başta olmak üzere hiçbir şekil ve ad altında vatandaşlarımızdan maddi talepte bulunamaz" denildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:11 Kaynak: İHA

Hakkari Valiliği, Güncel
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