Hakkari Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Hakkari Valiliği, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın ismini kullanarak çeşitli yardım talebinde bulunan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Akbıyık'ın adını kullanılarak vatandaşlardan telefon, internet ve diğer iletişim araçları veya şahıslar aracılığıyla "bağış", "yardım", "engelliler yararına akülü araba için maddi katkı" ve "şehit ailelerine destek" gibi çeşitli gerekçeler ileri sürülerek para talep edildiği yönünde duyumlar alındığı belirtildi.

Valiliğin, kamu kurumlarının veya kamu yöneticilerinin adını ve unvanını kullanarak çeşitli yollarla yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara vatandaşların itibar etmemesi gerektiği vurgulanan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Böyle bir durumla karşılaşanların konuyu mutlaka 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ve Valiliğimizin 0438 211 60 10 numaralı telefonlarını arayarak ihbar etmelerini önemle rica ederiz. Unutulmamalıdır ki hiçbir kamu idarecisi, hakim, savcı, asker, polis veya diğer kamu personeli, yukarıda sayılanlar başta olmak üzere hiçbir şekil ve ad altında vatandaşlarımızdan maddi talepte bulunamaz."