Hakkari Valiliğinden patlama açıklaması
35 dakika önce
Hakkari Valiliği, Şemdinli'de meydana gelen patlamayla ilgili bir açıklama yayımladı.
Hakkari Valiliği Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 08:07 Kaynak: İHA
, Şemdinli
'de meydana gelen patlamayla ilgili bir açıklama yayımladı.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "18 Ağustos 2019 günü Şemdinli ilçesi Çatalca
Mahallesi yoluna bölücü terör örgütü mensuplarınca tuzaklanan EYP'nin (el yapımı patlayıcı) sivil aracın geçişi sırasında infilak etmesi sonucu 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
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