Hakkari Valiliğinden "polisin karıştığı kavga"ya ilişkin açıklama - Son Dakika

Hakkari Valiliği, dün akşam bir polis memurunun karıştığı kavgaya ilişkin açıklamada yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, dün saat 19: 30 sıralarında kent merkezinde bir polis memuru ile bazı kişilerin tartıştığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz merkezinde trafikte yaşanan tartışma sonucu izinli olan polis memuru G.K, karşı tarafta araçta bulunan 5 kişiden 2'sinin boğazına sarılmak suretiyle kendisine karşı fiziki şiddet kullanmaları üzerine, silahı ile 2 kişiyi hayati tehlike arz etmeyecek şekilde ayağından yaralamış olup, konu ile ilgili adli ve idari tahkikat devam etmektedir."