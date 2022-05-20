Hakkari Valiliğinden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika
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Hakkari Valiliğinden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

20.05.2022 14:27
Hakkari Valiliğinden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

Hakkari Valiliği, Valilik ile Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın ismini kullanarak yardım talebinde bulunan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Hakkari Valiliği, Valilik ile Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın ismini kullanarak yardım talebinde bulunan dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmede, Valilik ve Vali Akbıyık'ın adı kullanılarak vatandaşlardan telefon, internet ve diğer iletişim araçları veya şahıslar aracılığıyla "bağış", "yardım", "engelliler yararına akülü araba için maddi katkı" ve "şehit ailelerine destek" gibi çeşitli gerekçeler ileri sürülerek para talep edildiği yönünde emniyet birimlerine şikayetler geldiği belirtildi.

Vatandaşların, söz konusu yollarla yardım toplamaya çalışan dolandırıcılara itibar etmemesi gerektiği ifade edilen bilgilendirmede şunlar kaydedildi:

"Böyle bir durumla karşılaşanların da konuyu mutlaka 155 Polis İmdat, 156 Jandarma ve Valiliğimizin 0438 211 60 10 numaralı telefonlarını olay anında arayarak ihbar etmelerini önemle rica ederiz. Unutulmamalıdır ki hiçbir kamu idarecisi, hakim, savcı, asker, polis veya diğer kamu personeli, yukarıda sayılanlar başta olmak üzere hiçbir şekil ve ad altında vatandaşlarımızdan maddi talepte bulunamaz."

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Kaynak: AA

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