Hakkari Valisi Akbıyık Bağışlı Köyünde açılışlara katıldı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Bağışlı köyünde vatandaşlarla bir araya geldi, açılış programlarına katıldı.

Köyde, vatandaşlarda sohbet ederek taleplerini dinleyen Akbıyık, İçişleri Bakanlığı, Valilik, Üniversite ve Bağışlı Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü Derneğinin destekleriyle kurulan Kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi.

Programda konuşan Akbıyık, Hakkari'de birinci önceliklerinin eğitim olduğunu. bu amaçla bir çok proje başlattıklarını söyledi.

Bölgenin ve ülkenin gelişmesi ve ve kalkınmasında eğitimin en önemli etkenlerden biri olduğunu vurgulayan Akbıyık, şunları kaydetti:

"Bizim bu doğrultuda en önemli projemiz 'Bir Kitap Bir İnsan' projemizdir. Bir farkındalık yaratacağız. Hem kendimiz okuyacağız hem çocuklarımıza okutacağız. Kitap insan kadar insan kitap kadar kıymetlidir. Herkes okuyacak bir kişiye de okutacak. Hakkari Bağışlı Spor Kulübü Derneğinin Çanakkale, İstanbul gezileri ve bunun yanında bir de kütüphane yapmaları gerçekten anlamlı. Bağışlı köyümüz öğrencisinden, vatandaşına, sporcusuna kadar örnek köylerimizden bir tanesi. Bu gayretin tüm köylerimize de yansımasını arzu ediyoruz. Bu çerçevede Valiliğimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız olarak her türlü desteği veriyoruz. Öncelikle İçişleri Bakanımız sayın Süleyman Soylu'ya teşekkür ediyoruz. Hakkari en sık ziyaret ettiği illerin başında yer alıyor. Bizlere her türlü desteği sağlıyor. Çocuklarımız çok kitap okuyacak daha güzel lise ve üniversitelere girecekler. Belki buradan Türkiye'nin, Hakkari'nin kaderini değiştirecek bilim adamları, yöneticiler, mühendisler, doktorlar çıkacak."

Daha sonra, 5'incisi Bağışlı köyünde tamamlanan 112 Acil Sağlık Çağrı Merkezi ile Mehmetçik İlkokulu bahçesine kurulan oyun parkının açılışını gerçekleştiren Akbıyık, kentte her alanda gelişim ve dönüşümün yaşandığını, önemli yatırımların yapıldığını vurguladı

Programa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İl Sağlık Müdürü Dr. Hamdullah Kara, STK ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.