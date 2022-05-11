Hakkari Valisi Akbıyık, başarılı güreşçi Nurgül Abi'yi makamında kabul etti - Son Dakika
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Hakkari Valisi Akbıyık, başarılı güreşçi Nurgül Abi'yi makamında kabul etti

11.05.2022 19:49
Hakkari Valisi Akbıyık, başarılı güreşçi Nurgül Abi'yi makamında kabul etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Uluslararası Okul Sporları Federasyonunca 14-22 Mayıs'ta Fransa'da düzenlenecek güreş yarışmalarına katılmaya hak kazanan Spor Lisesi öğrencisi Nurgül Abi'yi ödüllendirdi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Uluslararası Okul Sporları Federasyonunca 14-22 Mayıs'ta Fransa'da düzenlenecek güreş yarışmalarına katılmaya hak kazanan Spor Lisesi öğrencisi Nurgül Abi'yi ödüllendirdi.

Akbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Güreş Federasyonu İl Temsilcisi ve Spor Lisesi Müdürü Sefer Özatak ile Abi'yi makamına kabul etti.

Uluslararası Okul Sporları Federasyonunca 14-22 Mayıs'ta Fransa'da düzenlenecek güreş yarışmalarına katılacak Abi'ye başarı dileyen Akbıyık, altın hediye etti.

Özatak, yaptığı açıklamada, Abi'nin Yozgat'taki organizasyonda ikincilik elde ederek ülkeyi 14-22 Mayıs'ta Fransa'nın yapılacak olan şampiyonada kenti ve ülkeyi temsil etmeye hak kazandığını belirtti.

Desteklerinden dolayı Akbıyık, Gür ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım'a teşekkür eden Özatak, "Okul olarak farklı branşlarda birçok başarı sağladık. İlimizi ve ülkemizi ulusal ve uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz. Amacımız çeşitli branşlarda milli sporcu sayısını artırmak ve gençliğin enerjisini başarıya dönüştürmektir. Ayrıca emeği geçen antrenör ve öğretmenlerimize de çok teşekkür ederim." diye konuştu.

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Hakkari, Fransa, Güreş, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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