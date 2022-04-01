Hakkari Valisi Akbıyık bir askerin suya düştüğü bölgede incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Hakkari Valisi Akbıyık bir askerin suya düştüğü bölgede incelemelerde bulundu

01.04.2022 18:14
Hakkari Valisi Akbıyık bir askerin suya düştüğü bölgede incelemelerde bulundu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Derecik ilçesinde bir askerin düştüğü Hacıbey Çayı'nın geçtiği bölgede incelemelerde bulundu.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Derecik ilçesinde bir askerin düştüğü Hacıbey Çayı'nın geçtiği bölgede incelemelerde bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, Hacıbey Çayı'na düşen asteğmen için yürütülen arama çalışmaları hakkında görevlilerden bilgi aldı.

Ardından Derecik 3. Hudut Tabur Komutanlığına geçerek askerlere başarı dileğinde bulunan Akbıyık, Kaymakam Ahmet Özdemir'i makamında ziyaret etti.

Vali Akbıyık'a, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu ve İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar eşlik etti.

Hakkari Valisi Akbıyık bir askerin suya düştüğü bölgede incelemelerde bulundu
Hakkari Valisi Akbıyık bir askerin suya düştüğü bölgede incelemelerde bulundu
Hakkari Valisi Akbıyık bir askerin suya düştüğü bölgede incelemelerde bulundu

YORUMLAR
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İdris Akbıyık, Hakkari, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari Valisi Akbıyık bir askerin suya düştüğü bölgede incelemelerde bulundu - Son Dakika


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