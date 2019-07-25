Hakkari Valisi Akbıyık, Çelik'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, önceki gün Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının sivil otomobilin geçişi sırasında infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden İlhami Çelik'in ailesine başsağlığı diledi.

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, önceki gün Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının sivil otomobilin geçişi sırasında infilak etmesi sonucu hayatını kaybeden İlhami Çelik'in ailesine başsağlığı diledi.

İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Kaymakam Muhammet Fuat Türkman, Belediye Başkanı Tahir Saklı ile ilçeye bağlı Günyazı köyü Yeşilöz mezrasına gelen Akbıyık, mezradaki camide Çelik'in ailesi ve yakınlarıyla bir araya geldi.

Çelik'in yakınlarına başsağlığı dileklerini ileten Vali Akbıyık, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak Çelik'in babası Çetin Çelik ile görüştürdü.

Soylu, telefonla görüştüğü Çelik'e taziyelerini iletti.

Vali Akbıyık ile beraberindekiler, Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ve Kaymakam Muhammet Fuat Türkman'ı ziyaret ederek ilçeden ayrıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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