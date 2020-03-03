Hakkari Valisi Akbıyık, Çocuk Oyun ve Kültür Merkezini ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Hakkari Valisi Akbıyık, Çocuk Oyun ve Kültür Merkezini ziyaret etti - Son Dakika

Hakkari Valisi Akbıyık, Çocuk Oyun ve Kültür Merkezini ziyaret etti

7 saat önce

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Oyun ve Kültür Merkezini ziyaret etti.

Hakkari Valisi Akbıyık, Çocuk Oyun ve Kültür Merkezini ziyaret etti, System.String[]

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Çocuk Oyun ve Kültür Merkezini ziyaret etti.


İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile geldiği merkezde çocuklar tarafından bayraklarla karşılanan Akbıyık, etkinlik alanlarında incelemelerde bulundu, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Çocuklarla zeka oyunları oynayan Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, valilik ve belediye olarak çocukların ve vatandaşların güzel vakit geçirmesi adına her türlü gayreti sarf ettiklerini söyledi.

Merkeze gelen çocukların birçok etkinlik yapma imkanı bulduğunu belirten Akbıyık, şunları kaydetti:


"Çocuklarımız burada bir taraftan eğleniyor, bir taraftan da öğreniyor. Son 4 ayda yaklaşık 5 bin aile merkezi ziyaret etti. Her gün bir okulumuzun öğrencileri buraya gelip etkinliklerden ücretsiz faydalanıyor. Ayrıca hafta sonları ve diğer zamanlarda da halkımızın hizmetine açık."

Hakkari, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:26 Kaynak: AA
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