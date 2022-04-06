Hakkari Valisi Akbıyık, çocuklarla Hacivat-Karagöz gösterisini izledi - Son Dakika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, çocuklarla Hacivat-Karagöz gösterisini izledi, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, Ramazan şenlikleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda sunulan Hacivat-Karagöz gösterisine katıldı.

Çocukların eğlencesine ortak olan Akbıyık, çocuklara gösterinin sonunda pamuk şekeri ikram etti.

Daha sonra çarşı merkezini gezen Akbıyık, Bulvar Caddesi'nde zaman geçiren vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.