Hakkari Valisi Akbıyık, çocuklarla Hacivat-Karagöz gösterisini izledi - Son Dakika
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Hakkari Valisi Akbıyık, çocuklarla Hacivat-Karagöz gösterisini izledi

06.04.2022 09:53
Hakkari Valisi Akbıyık, çocuklarla Hacivat-Karagöz gösterisini izledi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, çocuklarla Hacivat-Karagöz gösterisini izledi, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, çocuklarla Hacivat-Karagöz gösterisini izledi, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, Ramazan şenlikleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda sunulan Hacivat-Karagöz gösterisine katıldı.

Çocukların eğlencesine ortak olan Akbıyık, çocuklara gösterinin sonunda pamuk şekeri ikram etti.

Daha sonra çarşı merkezini gezen Akbıyık, Bulvar Caddesi'nde zaman geçiren vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi.

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Hakkari, Karagöz, Medya, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari Valisi Akbıyık, çocuklarla Hacivat-Karagöz gösterisini izledi - Son Dakika


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