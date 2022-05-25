Hakkari Valisi Akbıyık, dünya üçüncüsü olan güreşçi Nurgül Abi'yi kabul etti - Son Dakika
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Hakkari Valisi Akbıyık, dünya üçüncüsü olan güreşçi Nurgül Abi'yi kabul etti

25.05.2022 20:04
Hakkari Valisi Akbıyık, dünya üçüncüsü olan güreşçi Nurgül Abi'yi kabul etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Fransa'da düzenlenen Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda 43 kiloda üçüncü olan Spor Lisesi öğrencisi Nurgül Abi'yi makamında kabul etti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Fransa'da düzenlenen Dünya Okul Sporları Olimpiyatları'nda 43 kiloda üçüncü olan Spor Lisesi öğrencisi Nurgül Abi'yi makamında kabul etti.

Akbıyık, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, Spor Lisesi Müdürü Sefer Özatak ve antrenörüyle Valiliğe gelen Abi'yi tebrik etti.

Konuklarıyla bir süre sohbet ettikten sonra milli sporcuya altın hediye eden Akbıyık, kentin her alanda gelişip dönüştüğünü söyledi.

Abi'nin önemli bir başarıya imza attığını dile getiren Akbıyık, kentteki çocuk ve gençlerin yüksek özgüveni ve potansiyelinin olduğunu, onlardan daha büyük başarılar beklediklerini aktardı.

Akbıyık, diğer misafirlerine de hediye takdim etti.

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Kaynak: AA

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