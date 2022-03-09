Hakkari Valisi Akbıyık, fahiş fiyat ve stok denetimi yaptı - Son Dakika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentteki marketlerde fahiş fiyat ve stok denetimi gerçekleştirdi.

Akbıyık, stokçuluğun ve fahiş fiyatların önlenmesi amacıyla Valilik koordinasyonunda kurulan komisyondaki ilgili kurumların idarecileri ve ekiplerle kent merkezindeki marketleri gezdi.

Yağ ve un başta olmak üzere ürünlerin etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştıran ve son kullanma tarihlerini kontrol eden Akbıyık, ürünlerin depolarda bekletilmemesi yönünde uyarıda bulundu.

Haksız kazanç sağlamaya çalışanlara fırsat vermeyeceklerini belirten Akbıyık, denetimlerin devam edeceğini aktardı.