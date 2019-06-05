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Hakkari Valisi Akbıyık güvenlik güçlerinin bayramını kutladı

26 dakika önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Çukurca ilçesinde güvenlik güçlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Hakkari Valisi Akbıyık güvenlik güçlerinin bayramını kutladı, System.String[]
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Çukurca ilçesinde güvenlik güçlerini ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Akbıyık, 1 Haziran'da terör örgütü PKK'ya yönelik Aslankapı mevkisinde yürütülen "Şehit Jandarma Teğmen Süleyman Özoğlu-34" operasyonunda şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ın görev yaptığı Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret etti.
Vali Akbıyık burada, Kaymakam Temel Ayca, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez, İlçe Emniyet Müdür Vekili Oktay Kapsız ve Çukurca Jandarma Komando Tabur Komutanı Jandarma Kurmay Binbaşı Ahmet Akdağ tarafından karşılandı.

Burada şehitlerin silah arkadaşları ile bir araya gelen Vali Akbıyık, başsağlığı dileğinde bulundu.

Askerlerin bayramını da kutlayan Akbıyık, görevlerinde başarı ve kolaylıklar diledi.

Vali Akbıyık ve beraberindekiler daha sonra Geçimli Jandarma Karakol Komutanlığı ve kent merkezindeki Depin Polis Kontrol Noktası'nı ziyaret ederek güvenlik güçlerinin bayramını kutladı.
Akbıyık'a ziyaretinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da eşlik etti.
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:12 Kaynak: AA
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