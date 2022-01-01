Hakkari Valisi Akbıyık, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı - Son Dakika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte olumsuz hava koşullarına rağmen güvenlik ve kontrol noktalarında görev yapan güvenlik güçlerinin yeni yılını tebrik etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, kent merkezindeki Depin Polis Kontrol Noktası ile Kale-2 ve Kale-3'ü ziyaret eden Akbıyık, güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polislerle de bir araya gelen Akbıyık, Üzümcü ve Geçimli'deki jandarma karakol komutanlıkları ile Şine Köprüsü Kontrol Noktası'nı da ziyaret etti.

Daha sonra Çukurca Jandarma Komando Taburuna geçen Akbıyık, güvenlik güçlerinin yeni yılını tebrik etti. Jandarma personeli, burada bağlama çalıp türkü söyledi.

Vali Akbıyık'a ziyaretlerinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu ve İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar eşlik etti.