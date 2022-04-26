Hakkari Valisi Akbıyık, güvenlik korucu başlarıyla iftarda bir araya geldi - Son Dakika
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Hakkari Valisi Akbıyık, güvenlik korucu başlarıyla iftarda bir araya geldi

26.04.2022 22:43
Hakkari Valisi Akbıyık, güvenlik korucu başlarıyla iftarda bir araya geldi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte görev yapan güvenlik korucu başlarıyla iftar yaptı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte görev yapan güvenlik korucu başlarıyla iftar yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, merkeze bağlı köylerdeki güvenlik korucu başları ile iftarda bir araya geldi.

Akbıyık, kentin huzur ve güvenliği için güvenlik güçleriyle birlikte görev yapan güvenlik korucularının sorun ve taleplerini dinledi.

Programa, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Tevfik Kumbasar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu ve İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar da katıldı.

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Hakkari Valisi Akbıyık, İl Özel İdaresi personeliyle iftar yaptı Hakkari Valisi Akbıyık, İl Özel İdaresi personeliyle iftar yaptı

Hakkari, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Hakkari Valisi Akbıyık, güvenlik korucu başlarıyla iftarda bir araya geldi - Son Dakika


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