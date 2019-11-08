Hakkari Valisi Akbıyık, İkiyaka Dağları'nda güvenlik güçlerini ziyaret etti

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla teröristlerden temizlenen Yüksekova'daki İkiyaka Dağları'nda bulunan üs bölgelerindeki güvenlik güçleri ile bir araya geldi.



Valiliğin internet sitesinde yapılan bilgilendirmede, İkiyaka Dağları'ndaki 3450 rakımlı Göllerbaşı ve Düztepe Üs bölgesine giden Akbıyık, burada vatan savunmasını başarıyla sürdüren asker ve güvenlik korucularını ziyaret etti.



Karla kaplı dağlarda bölücü terör örgütü PKK'ya karşı başarılı operasyonlara imza atan güvenlik güçlerine başarının devamını dileyen Akbıyık, daha sonra üs bölgelerinde yapımı devam eden bina, kule, içme suyu şebekesi, elektrik hattı ve güvenlik yolları çalışmalarını denetledi.



Valilik sitesindeki bilgilendirmede Vali Akbıyık'ın ziyaret esnasında yaptığı açıklamaya da yer verildi.

Akbıyık, buradaki konuşmasında, Türkiye'nin ve dünyanın en yüksek üs bölgesinde bulunduklarını söyledi.



"Burada jandarmamız ve güvenlik korucularımız canla başla sınırlarımızı tutuyorlar, koruyorlar." diyen Akbıyık, şunları kaydetti:

"Burada bizim yol, elektrik ve içme suyu çalışmalarımız var. Ayrıca buranın fiziki yetersizliği gidermek amacıyla kuleler ve burada görev yapan jandarmamızın, güvenlik korucularımızın barınacağı yerler inşa ediyoruz. Burada gece sıcaklık eksi 10 dereceye kadar düşüyor. Jandarmamızın, güvenlik korucularımızın ve burada çalışan elemanlarımızın moral ve motivasyonlarını artırmak ve yapılan işleri yerinde denetlemek amacıyla İl Jandarma Komutanımız, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve İl Emniyet Müdürümüzle birlikte İkiyaka dağlarına geldik. Buradaki çalışmaları denetledik, inceledik. Hakikaten burada çalışan işi yapan işçilerimiz, askerlerimiz, korucularımız hepsi canla başla büyük bir vatan aşkıyla görevlerini, işlerini en iyi şekilde yapmaya gayret ediyorlar. Hepsinin moral ve motivasyonları gayet yerinde. Burada sınırlarımız, vatanımız emin ellerde. Ben hepsine teşekkür ediyorum."

Bölgede görev yapan güvenlik korucuları da İkiyaka Dağları'nda açtığı Türk bayrağını Vali Akbıyık'a takdim etti. Türk bayrağını öperek teslim alan Akbıyık, güvenlik korucularına teşekkür ederek görevinde başarılar diledi.



Akbıyık'a ziyaretinde Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Abdulkadir Ungan, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın da eşlik etti.