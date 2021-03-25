Hakkari Valisi Akbıyık: "İlimizde her alanda olduğu gibi eğitimde de değişim ve dönüşüm yaşandı" - Son Dakika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, kentte eğitim alanında başarılı çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Akbıyık, Fen Lisesinde oluşturulan bilişim ve fen bilimleri laboratuvarı, konferans salonu, akıl ve zeka oyunları, bilim sanat ile robotik kodlama atölyeleri ve z-kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Akbıyık, burada yaptığı konuşmada, göreve geldikleri günden itibaren eğitime öncelik verdiklerini dile getirdi.

Eğitim alanında başlattıkları seferberliğin, akademik, proje tabanlı ve yaygın eğitimde meyvelerini vermeye başladığını belirten Akbıyık, şöyle dedi:

"Tüm dünyada olduğu gibi proje tabanlı eğitim önceliğimiz oldu. 2020-2021 eğitim öğretim yılındaki salgın süreci her ne kadar ilimizin eğitimine zorluklar getirse de bu sürecin öğretici yanını rehber edinerek zorlukları fırsata çevirdik. Projeler ile uzaktan eğitim ve yatırımlar konusunda durmadan çalışarak güzel sonuçlar elde ettik. İlimizde her alanda olduğu gibi eğitimde de değişim ve dönüşüm yaşandı. Sadece bu yıl 53, son iki yılda 153 konferans salonu, fen bilimleri laboratuvarı, akıl ve zeka oyunları atölyesi, bilim sanat atölyesi, robotik kodlama ve z-kütüphane ile okullarımızı donanımsal olarak zenginleştirdik. Fen Lisesi öğrencileri okula geldikleri ilk günkü görünüm ile yüz yüze eğitime geçildikten sonraki görünüm karşısında çok şaşırdıklarını belirtti. Öğrenciler, yenilenen okulda okumanın tadına varıyor, bilimin ışığıyla üretmenin hazzını yaşıyor. Bu gelişim öğrencilerin ve öğretmenlerin okulda kaliteli zaman geçirmelerinde, eğitim ve öğrenmede önemli rol oynuyor."

Vali Akbıyık, daha sonra açılışını yaptığı laboratuvar ve atölyeleri inceleyerek öğrencilerle sohbet etti.

Açılışa, Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mustafa Çetin, öğretmen ve öğrenciler de katıldı.