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Hakkari Valisi Akbıyık ilk kez nikah kıydı

6 saat önce

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AK Parti Şehit ve Gaziler Birim Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Şaban Arslan ve Hatice Zirek çiftinin nikahını kıydı.

Hakkari Valisi Akbıyık ilk kez nikah kıydı, System.String[]

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, AK Parti Şehit ve Gaziler Birim Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Şaban Arslan ve Hatice Zirek çiftinin nikahını kıydı.


Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkari Belediyesi ek hizmet binasında bulunan evlendirme dairesi nikah salonunda, Hakkarili inşaat mühendisi ve AK Parti Meclis Üyesi Şaban Arslan ve Hatice Zirek çiftinin evliliği dolayısıyla nikah kıydı. Çifte mutluluklar dileyen Vali Akbıyık, "Gelin ve damadımız için olduğu kadar benim için de özel bir gün oldu. İlk kez Hakkari'de bir nikah akdini gerçekleştireceğim. Gelin ve damada ömür boyu mutluluklar diliyorum" dedi.


Nikahı Vali Akbıyık kıyarken, çiftin şahitliğini ise İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, MHP Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Korkmaz, İl Müftü Vekili Osman Doğan yaptı.


Çiftin nikah cüzdanını ise İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, gelin Hatice Zirek'e takdim etti.


AK Parti Şehit ve Gaziler Birim Başkanı ve Belediye Meclis Üyesi Şaban Arslan, bu mutlu günde yanlarında olan ve kendilerini yalnız bırakmayarak nikahlarını kıyan Vali Akbıyık ve beraberindekilere teşekkür etti. Nikah töreni yapılan ikramla sona erdi. - HAKKARİ

Hatice Çarpar, AK Parti, Hakkari, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 05:11 Kaynak: İHA
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