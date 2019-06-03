Son Dakika Haberleri: Hakkari Valisi Akbıyık'ın Ramazan Bayramı mesajı
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Hakkari Valisi Akbıyık'ın Ramazan Bayramı mesajı

1 saat önce

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Hakkari Valisi Akbıyık'ın Ramazan Bayramı mesajı, System.String[]
Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Akbıyık mesajında, bolluk, bereket ve huzurun doyasıya yaşandığı, rahmet, mağfiret ve cömertliğin doruk noktasına ulaştığı bir ramazan ayını daha geride bıraktıklarını belirtti.
Bayramın, birlik ve beraberliğin pekişmesine, hoşgörü, yardımlaşma, paylaşma ve dayanışma ile toplumsal barışın daha da güçlenmesine vesile olmasını umduklarını aktaran Akbıyık, "Bayramlar, milli ve dini duygular, inançlar, örf ve adetler ile bütünleşerek sevgi, saygı, kardeşlik ve paylaşmanın, sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel şekilde yaşandığı günler olması nedeniyle toplumsal yönden ayrı bir önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.
Akbıyık, mesajında şunları kaydetti:
"Bu anlamda bayramı asıl bayram yapanın paylaşma duygusu ile hareket etmekten geçtiği gerçeğini göz önüne alıp yakınlarımızdan başlayarak, akrabalarımızı, komşularımızı, vatanımızı canı pahasına savunan şehitlerimizin değerli ailelerini, yetim, hasta, yaşlı ve yardıma muhtaç insanlarımızı ziyaret etmeli, gönüllerini almalı, ihtiyaçlarını gidermeli ve bu sayede bayramı bayram tadında yaşama erdemine erişmeliyiz.
Ramazan Bayramı'nın gerek bölgemizde gerekse tüm İslam coğrafyasında akan kanın bir an önce durmasına, dökülen gözyaşının dinmesine, huzur ve güven ortamının hakim olmasına vesile olmasını temenni ediyorum.
Ramazan Bayramı'nın manevi ikliminin herkesi kuşatmasını, tüm insanlığa kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini diliyor, değerli hemşehrilerimin Ramazan Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 12:35 Kaynak: AA
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