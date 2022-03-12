Hakkari Valisi Akbıyık iş yeri açılışı yaptı, taziyeevinde incelemede bulundu - Son Dakika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, belediye tarafından yapılan taziyeevinde incelemede bulundu, yöresel giyim mağazasının açılışını yaptı.

Akbıyık, Gazi Mahallesi'ndeki Hacı Cemil Onay Camisi'nde yapılan kadın taziyeevini ziyaret etti, ilgililerden bilgi aldı.

Çıkışta yanına gelen çocuklarla ilgilenen Akbıyık, miniklere kitap ve oyuncak hediye etti.

Daha sonra kent merkezindeki Kayacan Caddesi'nde hizmete giren yöresel giyim mağazasının açılışını yapan Akbıyık, iş yerinin hayırlı olmasını temennisinde bulundu.