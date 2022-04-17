Hakkari Valisi Akbıyık kadın futbolcularla bir araya geldi - Son Dakika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkarigücü Kadın Futbol Takımı futbolcu ve yöneticileriyle iftar yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, bir restoranda düzenlenen programda bir araya geldiği sporcularla sohbet etti, başarı diledi.

Akbıyık, daha sonra katılımcılarla iftar yaptı.

Programa İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım da katıldı.