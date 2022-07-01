Hakkari Valisi Akbıyık koruyucu aile standını ziyaret etti

Vali Akbıyık ve eşi Sevim Akbıyık da standı ziyaret ederek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı, vatandaşlarla sohbet etti.

Kaynak: AA

Koruyucu Aile Günü, Hakkari, Güncel, Son Dakika

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