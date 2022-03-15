Hakkari Valisi Akbıyık, muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Hakkari Valisi Akbıyık, muhtarlarla bir araya geldi

15.03.2022 16:43
Hakkari Valisi Akbıyık, muhtarlarla bir araya geldi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, köy muhtarları ile bir araya geldi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, köy muhtarları ile bir araya geldi.

Valilikte gerçekleştirilen toplantıda konuşan Akbıyık, kent genelinde yürütülen çalışma ve hayata geçirilen hizmetlerle ilgili bilgi verdi.

Muhtarlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirten Akbıyık, kentte her alanda önemli projelerin uygulandığını aktardı.

Yatırımların ele alındığı toplantıya, vali yardımcıları ve kurum amirleri de katıldı.

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Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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