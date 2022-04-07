Hakkari Valisi Akbıyık muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, mahalle ve köy muhtarlarıyla bir araya geldi.

Orduevinde düzenlenen programda konuşan Akbıyık, muhtarlarla bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirterek, muhtarların yaptığı işin önemine değindi.

Akbıyık, daha sonra masaları gezerek muhtarların sorun ve taleplerini dinledi.

Okunan duayla son bulan programa vali yardımcıları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek de katıldı.

Akbıyık, programın ardından çarşı merkezini gezerek vatandaşlarla görüştü.