Hakkari Valisi Akbıyık özel eğitim uygulama okulunu ziyaret etti - Son Dakika
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Hakkari Valisi Akbıyık özel eğitim uygulama okulunu ziyaret etti

06.05.2022 18:45
Hakkari Valisi Akbıyık özel eğitim uygulama okulunu ziyaret etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, özel eğitim uygulama okulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, özel eğitim uygulama okulunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Akbıyık, özel eğitime gereksinim duyan çocukların eğitim ihtiyacını en iyi şekilde karşılamak için eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren özel eğitim uygulama okulunu ziyaret etti.

Öğrencilerle yakından ilgilenen Akbıyık, verilen eğitim-öğretim çalışmalarıyla ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür'den bilgi aldı.

Özverili çalışmalarından ötürü özel eğitim öğretmenlerine teşekkür eden Akbıyık, özel eğitim öğretmenlerin sadece bilgi öğretip aktaran değil aynı zamanda şekil veren, kişilik oluşturan, rol model olduğunu söyledi.

Ziyarette Akbıyık'a eşi Sevim Akbıyık ve İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar da eşlik etti.

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milli eğitim bakanlığı, Hakkari, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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