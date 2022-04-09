Hakkari Valisi Akbıyık, özel harekat polisleriyle iftarda buluştu - Son Dakika
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Hakkari Valisi Akbıyık, özel harekat polisleriyle iftarda buluştu

09.04.2022 21:37
Hakkari Valisi Akbıyık, özel harekat polisleriyle iftarda buluştu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, özel harekat polisleriyle iftar yaptı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, özel harekat polisleriyle iftar yaptı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polislerle iftarda bir araya geldi.

Akbıyık, her koşulda görevlerini başarıyla sürdüren polislerle sohbet etti, başarı temennisinde bulundu.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar ve Özel Harekat Şube Müdürü Recep Korhan Gürel de katıldı.

Hakkari Valisi Akbıyık, özel harekat polisleriyle iftarda buluştu
Hakkari Valisi Akbıyık, özel harekat polisleriyle iftarda buluştu

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Özel Harekat, Hakkari, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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