Hakkari Valisi Akbıyık, şehit ailesi ve hastalarla bayramlaştı - Son Dakika
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Hakkari Valisi Akbıyık, şehit ailesi ve hastalarla bayramlaştı

03.05.2022 19:53
Hakkari Valisi Akbıyık, şehit ailesi ve hastalarla bayramlaştı

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehit ailesi ve hastanede tedavi gören vatandaşların bayramını kutladı.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, şehit ailesi ve hastanede tedavi gören vatandaşların bayramını kutladı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Akbıyık, eşi Sevim Akbıyık ile 2012'de terör örgütü tarafından şehit edilen Zeki Yeşil ile teröristlerce 1996'da kaçırılan ve kendisinden haber alınamayan terör mağduru Halil Ertuş'un ailelerini ziyaret etti.

Bayramlarını kutladığı aile bireyleriyle sohbet eden Akbıyık, daha sonra geçtiği Hakkari Devlet Hastanesindeki servislerde tedavileri devam eden hastalarla bayramlaştı.

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Hakkari, Terör, Medya, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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