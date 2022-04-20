Hakkari Valisi Akbıyık, Şemdinli ilçesinde ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Şemdinli ilçesinde ziyaretlerde bulundu, asayiş toplantısına katıldı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Akbıyık, Kaymakam Muhammet Tugay'ı makamında ziyaret ederek, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ardından çarşı merkezinde esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Akbıyık, Şemdinli Cumhuriyet Başsavcısı Emre Özsoy ile makamında bir araya geldi.

Akbıyık, daha sonra Öğretmenevi'nde düzenlenen asayiş toplantısına katıldı.

Toplantıda, kentteki huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik asayiş ve güvenlik konuları değerlendirildi.