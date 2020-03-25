Hakkari Valisi Akbıyık, sokağa çıkamayanlarla görüntülü görüştü - Son Dakika

HAKKARİ Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü kişilerle görüntülü görüşme gerçekleştirip, yanlarında olduklarını söyledi.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, sokağa çıkma kısıtlaması olan ve ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılananlar ile telefonla görüntülü görüşme gerçekleştirdi. Akbıyık, ihtiyaç sahiplerine Valilik olarak desteklerini iletti. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atagün Aydın'ın da hazır bulunduğu görüntülü görüşmede vatandaşların talebi doğrultusunda ihtiyaçları giderildi.

'CUMHURBAŞKANIMIZIN SELAMLARINI İLETTİK'

Hakkari Valiliği resmi internet sitesinden görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: